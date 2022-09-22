Двое мужчин пойдут под суд за незаконную продажу алкоголя на Ямале | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 21:56 Поделиться Telegram

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Viber Двое мужчин пойдут под суд за незаконную продажу алкоголя на Ямале

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Суд пройдет над двумя мужчина из Лабытнанги и Салехарда из-за продажи алкоголя без лицензии. Об этом сообщило издание "Ямал-Медиа" со ссылкой на СК России по ЯНАО.

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Житель Лабытнанги продал около 2,5 тысячи бутылок салехардцу, а тот реализовал продукцию в своем городе. Обвиняемые понимали, что их деятельность незаконна, но все равно осуществляли ее с 2019 по 2022 годы. На обоих завели уголовные дела. Материалы переданы в суд.

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