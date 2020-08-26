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    26 августа 2020, 00:15

    Двое мужчин взорвали банкомат в подмосковном «Дикси». Видео

    Екатерина Земская , Кирилл Фролов

    В ночь на вторник двое мужчин проникли в магазин «Дикси» в Серпуховском районе Подмосковья. Они взорвали банкомат Сбербанка и похитили наличные.
    Двое мужчин взорвали банкомат в подмосковном «Дикси». Видео

    Инцидент произошел в поселке Пролетарский. Грабители попали на камеру видеонаблюдения.

    На кадрах видно, как два человека с закрытыми лицами проникают в торговый зал, закладывают взрывчатку, отбегают от банкомата, а после взрыва бегут к нему с рюкзаком. Видео появилось в группе «Подслушано п. Пролетарский» во «ВКонтакте».

    В управлении МВД по Московской области подтвердили «360» факт совершения преступления. Сотрудник сообщил, что возбуждено уголовное дело, «проводятся оперативно-разыскные мероприятия».

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