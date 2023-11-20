Криминал 20 ноября 2023, 19:05 Двое мужчин украли у курьера дорогой телефон в Москве Двух мужчин арестовали за разбойное нападение на курьера на юго-востоке Москвы Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Москве двое ранее судимых мужчин наткнулись на объявление о продаже смартфона за 105 тысяч рублей и решили его украсть. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, вечером курьер прибыл к жилому комплексу в Солдатском переулке, полагая, что встречается с потенциальными покупателями. Один из преступников взял смартфон в руки, как бы осматривая его. Другой притворялся, что переводил деньги на карту продавца.

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Однако на самом деле оба злоумышленника ждали подходящего момента, чтобы ограбить мужчину. Дождавшись, когда никого не будет рядом, они напали на мужчину, распылив ему в лицо перцовый баллончик. После этого они скрылись с места преступления.

Двум мужчинам 19 и 20 лет предъявили обвинение по уголовной статье о разбое. Их заключили под стражу.

Другой грабитель в Москве из жалости вернул пенсионерке 200 рублей после нападения. В подъезде он выдернул у нее из рук сумку, в которой лежал кошелек с наличными.