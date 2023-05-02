Криминал 02 мая 2023, 18:51 Двое мужчин украли сейф с 10 миллионами с предприятия в Краснодарском крае

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Двое мужчин ограбили промышленное предприятие в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. Злоумышленники вынесли оттуда сейф с 10 миллионами рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе управления МВД России по региону.

После кражи мужчины вскрыли сейф с помощью болгарки и украли деньги. Их задержали по горячим следам. Грабителями оказались двое жителей Красноармейского района 48 и 50 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража».