Криминал 14 июля 2023, 10:55 Двое мужчин украли арт-объект в виде лошади и подожгли мотоцикл на юге Москвы В Москве двух приезжих заподозрили в краже арт-объекта в виде лошади и поджоге мотоцикла РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали двух приезжих мужчин, подозреваемых в поджоге мотоцикла и краже скульптуры в виде лошади в натуральную величину на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что двое людей в возрасте 19 и 27 лет на Ореховом бульваре подожгли припаркованный во дворе мотоцикл и сбежали с места преступления. Потерпевший оценил ущерб в 180 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали одного из подозреваемых на юго-востоке столицы, а его подельника — в Раменском районе в Подмосковье.

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Более того, во время расследования правоохранители установили, что злоумышленники на том же бульваре украли арт-объект, выполненный в виде лошади в натуральную величину. Размер ущерба от их хулиганских действий оценили в более чем 16 тысяч рублей.

В итоге против молодых людей возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Поджог». Их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее полицейские задержали в Москве приезжего мужчину по подозрению в кражах в поездах.