Двое мужчин угнали три машины за одну ночь в Курганской области
Двое жителей Курганской области за одну ночь угнали три машины и пытались угнать еще две. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Мужчины пытались таким образом добраться до Челябинска. Первая машина быстро заглохла. Злоумышленники забрали из нее все ценности и нашли другую машину, но в ней не оказалось аккумулятора. Они переставили его из первого автомобиля, но в итоге быстро врезались в столб.
Потом они пытались угнать еще две машины, в третий раз они добились успеха и даже доехали до Челябинской области. Но там съехали в кювет. После этого молодые люди все же решили пойти пешком. Уточняется, что они были пьяны.
В итоге угонщиков задержали, им может грозить до семи лет тюрьмы.