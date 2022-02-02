Двое мужчин угнали три машины за одну ночь в Курганской области

Двое жителей Курганской области за одну ночь угнали три машины и пытались угнать еще две. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Мужчины пытались таким образом добраться до Челябинска. Первая машина быстро заглохла. Злоумышленники забрали из нее все ценности и нашли другую машину, но в ней не оказалось аккумулятора. Они переставили его из первого автомобиля, но в итоге быстро врезались в столб.

Потом они пытались угнать еще две машины, в третий раз они добились успеха и даже доехали до Челябинской области. Но там съехали в кювет. После этого молодые люди все же решили пойти пешком. Уточняется, что они были пьяны.

В итоге угонщиков задержали, им может грозить до семи лет тюрьмы.