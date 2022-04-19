Двое мужчин убили собутыльника за разлитый спирт в Свердловской области

Двое мужчин убили знакомого за то, что тот разлил спирт. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, погибший был в гостях у одного из преступников. Мужчина разлил спирт, за что хозяин квартиры пырнул его ножницами, а потом избил.

К нему домой зашел еще один мужчина, который также стал избивать гостя. Потом они ушли, а пострадавший скончался от полученных травм.

Одного из убийц приговорили к семи годам тюрьмы, а второго — к принудительному лечению в психиатрической больнице.