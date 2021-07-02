Двое мужчин сядут в тюрьму за убийство подростка в Иваново

Двоим мужчина из Ивановской области вынесли приговор за убийство 13-летнего мальчика. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что парень вместе с подсудимым находился в гостях у общего знакомого. Хозяин, узнав, что мальчик несовершеннолетний попросил его уехать домой на такси, а мужчинам сказал проводить его.

Те отвели его в лес и убили. Потом они вернулись в гости и сказали, что подросток уехал домой.

Мужчину, который убил школьника приговорили к 11 годам лишения свободы. Второму присудили два года, так как он был сообщником, но в убийстве не участвовал.