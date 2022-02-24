Двое мужчин сядут в тюрьму за нападение на полицейского в Лабытанги

Двое братьев получили срок за нападение на полицейских в Лабытанги. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Уточняется, что они вместе с двумя подругами находились в гостях у еще одной женщины. У хозяйки произошел конфликт с гостьями, и она их выгнала из квартиры. Женщины обиделись и вызвали полицию.

Правоохранители попросили всех проехать в отделение для выяснения обстоятельств, но братья напали на одного из полицейских и ударили его.

В результате один из них получил шесть лет колонии, а второй семь.