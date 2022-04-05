Двое мужчин сядут в тюрьму за кражу канализационных люков в Краснодаре

Двое жителей Краснодара получили срок за кражу канализационных люков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Один приговорен к 2,8 года лишения свободы, второй — к трем годам. Уточняется, что мэр города Андрей Алексеенко назвал это приступление опасным для жизни местных жителей.

«В открытый колодец может упасть ребенок или взрослый, попасть колесо автомобиля, спровоцировав ДТП», — пояснил он.

Ранее с подобными кражами пытались бороться при помощи изменения самих люков, но это оказалось не эффективным.