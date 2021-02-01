Двое мужчин с пистолетом отобрали у курьера велосипед в Балашихе

На прошедших выходных уроженец Киргизии обратился в полицию и рассказал, что к нему пристали двое неизвестных на улице Зеленой в Балашихе. Они достали пистолет и отобрали у него велосипед. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых мужчин 2001 и 2002 годов рождения. Один из них зарегистрирован в Балашихе, а второй — в Орловской области. Против них завели уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия».

На месте происшествия нашли украденный велосипед, стоимость которого его владелец оценил в пять тысяч рублей. Во время личного досмотра у одного из задержанных обнаружили и изъяли травматический пистолет.