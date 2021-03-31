Двое мужчин с наркотиками попались полиции в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители остановили иномарку BMW X5, у пассажиров которой при себе оказались наркотики. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, авто было припарковано в лесополосе. Поведение двух мужчин, которые находились в салоне, вызвало у полицейских подозрение, и они решили проверить их. Во время обыска стражи правопорядка обнаружили два пакета с белым порошком.

Один из мужчин рассказал, что сделал в лесополосе тайник с наркотиками. В обозначенном им месте нашлось несколько пакетов с разноцветными таблетками. Это оказались запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.