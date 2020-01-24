Двое мужчин с битой избили жителей села под Омском
Двое мужчин с битой устроили жестокую расправу в одном из сел в Омской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Омской области.
Шесть жителей села Логиновка обратились в дежурную часть полиции с заявлением, что их избили. Сообщается, что пострадавших госпитализировали с различными травмами. Один из них находится в реанимации.
Как сообщило ИА Nation News, нападавшими были двое мужчин, которым не нравился образ жизни потерпевших.
«Телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни», — сообщили в пресс-службе ведомства.