Двое мужчин с битой избили жителей села под Омском

Шесть жителей села Логиновка обратились в дежурную часть полиции с заявлением, что их избили. Сообщается, что пострадавших госпитализировали с различными травмами. Один из них находится в реанимации.

Как сообщило ИА Nation News, нападавшими были двое мужчин, которым не нравился образ жизни потерпевших.

«Телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни», — сообщили в пресс-службе ведомства.