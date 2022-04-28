Двое мужчин пытались украсть топливо с катера в Кронштадте

Двое членов экипажа лоцманского судна пытались украсть топливо в Кранштадте. Их задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.

Мужчины уже начали сливать топливо, но их обнаружила полиция.

«За период противозаконной деятельности злоумышленники слили в бак 1,5 тонны топлива на общую сумму более 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.