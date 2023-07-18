Криминал 18 июля 2023, 17:25 Двое мужчин предстанут перед судом за дачу взятки полицейскому

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Во Владимирской области состоится суд над двумя мужчинами за то, что они дали взятку полицейскому в размере 500 тысяч рублей. Таким образом они хотели откупиться от уголовного дела. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УФСБ России по Владимирской области.

Мужчины находились под следствием из-за мошенничества. Они решили откупиться от срока путем взятки. 29 июня они передали часть взятки в размере 200 тысяч рублей. В этот момент их задержали сотрудники регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

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Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».