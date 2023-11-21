21 ноября 2023, 15:34
Двое мужчин поставили детей на колени и избили палкой в Москве
СК возбудил дело после избиения двумя мужчинами группы детей в Москве
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Москве после избиения двумя мужчинами группы детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По предварительным данным, вечером 19 ноября двое мужчин недалеко от жилого дома на Базовской улице подошли к несовершеннолетним и заставили их встать на колени, а потом избили детей палками. Кроме того, одного из мужчин подозревают в том, что он угрожал ребенку ножом.
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«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела», — подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники СК установили личности подозреваемых. Их доставили в подразделение для допроса. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.
Ранее екатеринбургский повар получил 17 лет колонии за убийство двухлетней падчерицы. Мужчина убил девочку 13 мая в Свердловской области. Суд установил, что преступник остался дома с двухлетней падчерицей. Ее мать девочки в это время была на работе. Ребенок начал плакать и мешать мужчине, поэтому тот решил угомонить его.
Дети
Прокуратура РФ
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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