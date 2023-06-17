Криминал 17 июня 2023, 11:56 Двоих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки в подвале на севере Москвы СК возбудил дело против двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки в Москве РИА «Новости»

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В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин по обвинению в изнасиловании девушки. Все произошло в подвале одного из жилых домов несколько дней назад, сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ.

Молодых людей 28 и 19 лет подозревают в том, что на улице Нарвская на севере столицы 14 июня они в подвальном помещении жилого здания надругались над 26-летней девушкой.

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Полицейские задержали мужчин. Против них возбудили уголовное дело о изнасиловании, а также предъявили обвинение.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Следкома составляют всю необходимую документацию, чтобы назначить экспертизы. В частности, судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. В скором времени следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте задержанных.

Ранее 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в одном из парков на юге Москвы.