Двое мужчин переплыли на самодельном плоту озеро, чтобы обокрасть жителя Челябинской области

Двое мужчин обокрали пенсионера в Челябинской области. Для этого они построили самодельный плот и переплыли на нем озеро Синеглазово. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что у него украли металлические изделия на 25 тысяч рублей.

«Вскоре полицейские задержали ранее судимого 30-летнего копейчанина и 23-летнего жителя Курганской области. Задержанные пояснили, что проникли на территорию частного дома через забор», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».