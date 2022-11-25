Криминал 25 ноября 2022, 06:09 Двое мужчин открыли в гараже подпольное казино в ЯНАО

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Суд вынес приговор двум жителям ЯНАО, которые открыли в гараже нелегальное казино. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что в период времени с апреля 2020 года по апрель 2021 года мужчины осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр», — уточнили в ведомстве.

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Каждому назначили по два года условно. Также оба нарушителя обязаны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

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