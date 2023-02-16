16 февраля 2023, 15:27
Двое мужчин организовали нарколабораторию на даче в Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области двое друзей развернули подпольную нарколабораторию на даче в садоводческом некоммерческом товариществе. Об этом сообщили «Невские новости».
Мужчины арендовали дом, в котором хранили запрещенные вещества и оборудование для их производства. В ходе обысков сотрудниками полиции также были обнаружены канистры с неизвестной жидкостью.
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В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
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Наркотики
Ленинградская область
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