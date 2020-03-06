Двое мужчин ограбили студентку в Краснодарском крае

В момент ограбления девушка находилась в съемной квартире одна. Злоумышленники позвонили в дверь и ворвались в квартиру, когда студентка открыла.

Угрожая ножом, они потребовали отдать деньги и ценности. После грабители скрылись с двумя ноутбуками и телефоном.

Личности злоумышленников установила полиция. Ими оказались 36-летний житель Краснодарского края и 27-летний иностранец. Их задержали и изъяли похищенные вещи.

Против мужчин завели уголовное дело о разбое. Имущество вернули девушке, ведется следствие.