Двое мужчин ограбили студентку в Краснодарском крае
5 марта в городе Кропоткин Краснодарского края двое мужчин ворвались в квартиру к 19-летней студентке и похитили ценные вещи на 72 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В момент ограбления девушка находилась в съемной квартире одна. Злоумышленники позвонили в дверь и ворвались в квартиру, когда студентка открыла.
Угрожая ножом, они потребовали отдать деньги и ценности. После грабители скрылись с двумя ноутбуками и телефоном.
Личности злоумышленников установила полиция. Ими оказались 36-летний житель Краснодарского края и 27-летний иностранец. Их задержали и изъяли похищенные вещи.
Против мужчин завели уголовное дело о разбое. Имущество вернули девушке, ведется следствие.