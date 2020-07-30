facebook_pixel
    30 июля 2020, 12:17

    Двое мужчин ограбили прохожего в Петербурге

    Дарья Морозова

    Двое жителей Санкт-Петербурга напали на мужчину в Спасском переулке и ограбили. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

    В полицию обратился охранник бизнес-центра, который рассказал, что увидел, как двое мужчин напали на прохожего, ударили его и отобрали вещи. Установлено, что материальный ущерб составил 3500 рублей. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Один из-подозреваемых задержан, ранее он уже неоднократно был судим.

    Новости SMI.FM