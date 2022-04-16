Двое мужчин ограбили ломбард в Омске

Двое уже судимых мужчин напали на ломбард в Омске. Сейчас они задержаны, сообщило УМВД по региону.

По данным ведомства, один из мужчин разбил витрину и украл несколько золотых украшений. Второй схватил лоток с ювелирными изделиями, но его сбил с ног сотрудник ломбарда. Злоумышленник выронил лоток и убежал, потеряв по дороге еще и свои кроссовки. В итоге вместе с сообщником они уехали на такси. Сумму ущерба оценили в 450 000 рублей.

Владелец ломбарда обратился в полицию. Правоохранители установили, что один из преступников заходил в заведение и раньше, чтобы проверить, сколько народу там обычно бывает. В день преступления они пришли в тот момент, когда в зале никого не было.

Подозреваемых задержали. Одно из украденных украшений у них изъяли, еще два мужчины успели продать, а третий, по их словам, потеряли на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.