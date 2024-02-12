12 февраля 2024, 12:19
Двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве
Двое мужчин украли у 13-летнего школьника на остановке в Москве дорогой смартфон
Двое взрослых мужчин ограбили подростка на остановке на севере Москвы. У ребенка украли дорогостоящий гаджет. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По информации ведомства, на Бауманской улице один мужчина отвлекал 13-летнего мальчика, который залезал в автобус. В это время его соучастник вытащил у подростка мобильный телефон за 50 тысяч рублей.
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После кражи карманники скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно задержали 38-летнего и 43-летнего подозреваемых. Теперь фигурантам грозит до пяти лет колонии строго режима.
Ранее мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы. Подозреваемый забрался на второй этаж и залез внутрь квартиры. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.
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