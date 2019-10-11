Двое мужчин, насмерть забившие жителя Ленобласти, предстанут перед судом

Следствие установило, что в ночь на 6 января этого года в Санкт-Петербурге трое жителей Таджикистана поссорились с незнакомым жителем области. Мужчины избили оппонента руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

Третий фигурант по делу находится в розыске. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.