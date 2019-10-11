  • Двое мужчин, насмерть забившие жителя Ленобласти, предстанут перед судом

    11 октября 2019, 19:07

    Ирина Нагайникова

    В Санкт-Петербурге завершили расследование по делу об убийстве. Двое граждан Таджикистана предстанут перед судом, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ.

    Следствие установило, что в ночь на 6 января этого года в Санкт-Петербурге трое жителей Таджикистана поссорились с незнакомым жителем области. Мужчины избили оппонента руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

    Третий фигурант по делу находится в розыске. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.