Двое мужчин, насмерть забившие жителя Ленобласти, предстанут перед судом
В Санкт-Петербурге завершили расследование по делу об убийстве. Двое граждан Таджикистана предстанут перед судом, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ.
Следствие установило, что в ночь на 6 января этого года в Санкт-Петербурге трое жителей Таджикистана поссорились с незнакомым жителем области. Мужчины избили оппонента руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.
Третий фигурант по делу находится в розыске. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.