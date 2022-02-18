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    18 февраля 2022, 01:15

    Двое мужчин напали на правоохранителей в метро Москвы

    СК: уголовное дело завели после нападения двух мужчин на полицейских в метро Москвы

    Дарья Бунякова

    Двое мужчин напали на сотрудников полиции в столичном метро. Следователи уже завели уголовное дело и задержали одного подозреваемого.

    Двое мужчин напали на правоохранителей в метро Москвы

    «По факту применения насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

    Согласно информации следствия, нападение произошло вечером 17 февраля на станции «Тульская». Правоохранители попросили мужчин пройти в комнату полиции для установления личностей, но один из них отказался это сделать. После этого подозреваемый стал толкать сотрудников полиции и замахиваться руками.

    В это время второй мужчина ударил ногой одного правоохранителя, а затем несколько раз ударил рукой по голове другого полицейского и убежал. Подозреваемого 2000 года рождения уже задержали. Второго мужчину продолжают искать.

    Следователи завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.