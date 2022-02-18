Двое мужчин напали на правоохранителей в метро Москвы

Двое мужчин напали на сотрудников полиции в столичном метро. Следователи уже завели уголовное дело и задержали одного подозреваемого.

«По факту применения насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Согласно информации следствия, нападение произошло вечером 17 февраля на станции «Тульская». Правоохранители попросили мужчин пройти в комнату полиции для установления личностей, но один из них отказался это сделать. После этого подозреваемый стал толкать сотрудников полиции и замахиваться руками.

В это время второй мужчина ударил ногой одного правоохранителя, а затем несколько раз ударил рукой по голове другого полицейского и убежал. Подозреваемого 2000 года рождения уже задержали. Второго мужчину продолжают искать.

Следователи завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.