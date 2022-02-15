Двое мужчин изнасиловали женщину на востоке Москвы

Следствие попросило суд арестовать двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании женщины в московском районе Вешняки. Об этом сказано в сообщении на сайте столичного главка СК.

Преступление произошло вечером 13 февраля. По данным правоохранительных органов, мужчины 29 и 40 лет, будучи пьяными, напали на женщину и изнасиловали. Это произошло возле жилого дома на улице Вешняковская.

«Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. На месте преступления фигуранты были задержаны», — заявили в Следственном комитете.

После этого следователи провели очные ставки, женщина опознала нападавших. В отношении мужчин открыли уголовное дело об изнасиловании, им грозит до десяти лет лишения свободы. РБК написал, что речь идет о дворниках-мигрантах.

В ближайшие время пройдет ряд экспертиз. Расследование дела продолжается, им занимается Перовский межрайонный следственный отдел СУ по ВАО ГСУ СК РФ.