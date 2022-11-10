10 ноября 2022, 18:48
Двое мужчин избили жителя Удмуртии в попытке заполучить его деньги
Двое мужчин избили жителя деревни Малые Калмаши Каракулинского района Удмуртии и потребовали у него денег. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Ситуация произошла в марте 2022 года. Злоумышленники схватили пострадавшего и вывезли его в безлюдное место. Там они избили мужчину ногами и черенком саперной лопаты. Нападавшие потребовали у оппонента 20 и 50 тысяч рублей.
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После избиения пострадавший обратился в медицинское учреждение. Медики же сообщили о случившемся полицейским. В результате одного из нападавших приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а второго к трем годам условного заключения.
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Избиения
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