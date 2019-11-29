Двое мужчин избили таксиста и угнали его иномарку в Пушкине
В Пушкине (Санкт-Петербурге) местные правоохранители ищут двух мужчин, которые избили таксиста и угнали арендованную им иномарку Skoda Rapid. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам потерпевшего, накануне к нему в машину сели двое неизвестных мужчин. Они избили его и угнали авто. Это произошло в районе железнодорожного переезда. По данным издания, полицейские нашли угнанную иномарку в поселке Тярлево около одного из домов на улице Музыкальной. Возбуждено уголовное дело.