Двое мужчин избили таксиста и угнали его иномарку в Пушкине

По словам потерпевшего, накануне к нему в машину сели двое неизвестных мужчин. Они избили его и угнали авто. Это произошло в районе железнодорожного переезда. По данным издания, полицейские нашли угнанную иномарку в поселке Тярлево около одного из домов на улице Музыкальной. Возбуждено уголовное дело.