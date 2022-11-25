25 ноября 2022, 16:03
Двое мужчин избили и ранили вилкой собутыльника в Челябинске
Правоохранители задержали двух челябинцев, которые вымогали деньги у собутыльника. Она избили пострадавшего и ранили вилкой, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
По данным следствия, потерпевший был знаком со злоумышленниками несколько часов. Он пригласил их к себе в квартиру, где и произошло преступление. Во время совместного застолья мужчины потребовали у хозяина 30 тысяч рублей, избили и ударили вилкой по руке.
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Подозреваемых задержали. Выяснилось, что один из них был судим. Пострадавший также был судим, уточнили правоохранители. Они завели уголовное дело по статье «Разбой».
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