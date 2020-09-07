Двое мужчин из Зауралья изнасиловали женщину на глазах мужа и расправились с ним

В Зауралье двое мужчин получили серьезные тюремные сроки за зверские убийства и изнасилование. Одному из них предстоит провести в колонии строгого режима 19 лет, другому — 24.

В апреле 2018 года молодые люди 2000 и 1988 года рождения зашли в гости к знакомому в городе Петухове, рассказали в пресс-службе СК РФ по Курганской области. Оба уже были пьяны.

Между мужчинами и хозяином квартиры произошла ссора. Последнего жестоко избили и много раз ударили ножом и отверткой. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Во время и после убийства преступники насиловали сожительницу своей жертвы и всячески надругались над ней.

Кроме того, следствие установило, что в июле 2018 года один из обвиняемых во время застолья напал с ножом на мужчину и женщину, смертельно их ранив. Чтобы скрыть следы своего преступления, он облил дом с телами убитых горючим и поджег здание.

«В зависимости от роли каждого осужденным назначено наказание в виде 24 и 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — подчеркнули в СК.

Приговор еще не вступил в законную силу.