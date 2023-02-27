Криминал 27 февраля 2023, 19:08 Двое мужчин из Петербурга закрыли человека в багажнике из-за долга в 10 тысяч рублей

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Двое жителей Санкт-Петербурга избили и похитили человека из-за долга в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники избили пострадавшего на Дачном проспекте, после чего усадили его в багажник Infiniti и позвонили его сестре с требованием вернуть долг. Женщина отдала деньги. Нападавшие отпустили ее брата. Позже он обратился за медицинской помощью.

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Задержать похитителей удалось на Ленинском проспекте. Против них возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

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