17 июня 2023, 10:22
Двое мужчин из Амурской области напали на отдел полиции
Сотрудники органов Амурской области задержали двоих мужчин, которые попытались напасть на отдел полиции в городе Тынде. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Ранее злоумышленники писали в Интернете посты о том, что они намерены расправиться с полицейскими. После этого один из них бросил взорвавшийся предмет на территорию отдела. По предварительным данным, этим предметом являлась граната.
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Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
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