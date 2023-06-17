Криминал 17 июня 2023, 10:22 Двое мужчин из Амурской области напали на отдел полиции

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Сотрудники органов Амурской области задержали двоих мужчин, которые попытались напасть на отдел полиции в городе Тынде. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ранее злоумышленники писали в Интернете посты о том, что они намерены расправиться с полицейскими. После этого один из них бросил взорвавшийся предмет на территорию отдела. По предварительным данным, этим предметом являлась граната.

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