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    19 августа 2022, 15:04

    Двое мужчин и подросток 60 раз ударили ножом знакомого в Ростовской области

    Дарья Морозова

    Подросток в возрасте 17 лет и двое его совершеннолетних друзей пойдут под суд за убийство знакомого в Ростовской области. Они нанесли жертве более 60 ударов ножом. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на УСКР по региону.

    По данным следствия, у них произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Пострадавший скончался.

    Злоумышленников задержали. Уголовное дело передадут в суд, всем троим молодым людям грозит пожизненный срок.