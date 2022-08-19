Двое мужчин и подросток 60 раз ударили ножом знакомого в Ростовской области

Подросток в возрасте 17 лет и двое его совершеннолетних друзей пойдут под суд за убийство знакомого в Ростовской области. Они нанесли жертве более 60 ударов ножом. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на УСКР по региону.

По данным следствия, у них произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Пострадавший скончался.

Злоумышленников задержали. Уголовное дело передадут в суд, всем троим молодым людям грозит пожизненный срок.