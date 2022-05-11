Двое мужчин делали закладки с наркотиками в мармеладных мишках

Полицейские задержали двоих закладчиков в Новосибирске. Они прятали наркотики в мармеладных мишках. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УТ МВД России по региону.

У молодых людей нашли при себе 130 граммов запрещенных веществ. По данным следствия, они занимались этим не меньше двух месяцев.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Распространение наркотиков в крупном размере» и «Подготовка к преступлению».

Один из-задержанных остался в СИЗО, а второго отправили под домашний арест. Им грозит до 20 лет тюрьмы.