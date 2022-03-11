Двое молодых людей угнали автомобиль в Тарко-Сале

18-летний молодой человек и несовершеннолетняя девушка угнали автомобиль в Тарко-Сале. Об этом сообщило издание «Ямал-регион» со ссылкой на управление СК РФ по региону.

В момент совершения преступления молодые люди были не трезвы. Они гуляли по городу, нашли незакрытую машину и решили покататься. В результате парень съехал в кювет и застрял. Владелец машины вызвал полицию и сумел задержать угонщиков.

В итоге молодой человек получил пять лет условно, а девушка штраф 10 тысяч рублей.