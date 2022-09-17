Два парня убили знакомого и закопали в огороде в Иркутской области | 360°

Криминал 17 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Два парня убили знакомого и закопали в огороде в Иркутской области СК: в Иркутской области подросток и его совершеннолетний собутыльник убили знакомого РИА «Новости»

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Полиция задержала 17-летнего подростка и его 22-летнего знакомого в Иркутской области. Вместе они убили собутыльника, а потом закопали в огороде, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, молодые люди вместе выпивали дома у одного из них. В ходе застолья произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний и его приятель избили оппонента. Пострадавший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники закопали труп 26-летнего мужчины в огороде.

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Родственники жертвы обратились в полицию по поводу исчезновения. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Оказалось, что одного из них уже ищут за кражу. Расследование продолжается, молодым людям выберут меру пресечения.

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