Два парня убили знакомого и закопали в огороде в Иркутской области | 360°

Все новости

Мир

17 сентября 2022, 16:16

Судоходный канал через Балтийскую косу появился в Польше

Мир

17 сентября 2022, 16:14

Подсветку Лувра и Версальского дворца начнут отключать раньше из экономии

Реклама

Культура

17 сентября 2022, 15:44

Минкультуры выразило соболезнования в связи со смертью режиссера Масленникова

Спецоперация

17 сентября 2022, 15:41

Росгвардейцы задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Эксклюзив

17 сентября 2022, 15:25

«Называла его „котик“». Актрису, сыгравшую жену Ватсона в фильме Масленникова, восхищали усы режиссера

Мир

17 сентября 2022, 15:19

Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири — 2» поражением Евросоюза

Спецоперация

17 сентября 2022, 15:16

Жертвой обстрела ВСУ в Белгородской области стал один человек

Мир

17 сентября 2022, 15:15

Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Мир

17 сентября 2022, 15:14

Памятник Карлу Марксу демонтировали в Одесской области

Криминал

17 сентября 2022, 15:01

Два парня убили знакомого и закопали в огороде в Иркутской области

СК: в Иркутской области подросток и его совершеннолетний собутыльник убили знакомого

Читать 360tv в

Полиция задержала 17-летнего подростка и его 22-летнего знакомого в Иркутской области. Вместе они убили собутыльника, а потом закопали в огороде, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, молодые люди вместе выпивали дома у одного из них. В ходе застолья произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний и его приятель избили оппонента. Пострадавший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники закопали труп 26-летнего мужчины в огороде.

Реклама

Родственники жертвы обратились в полицию по поводу исчезновения. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Оказалось, что одного из них уже ищут за кражу. Расследование продолжается, молодым людям выберут меру пресечения.

Реклама

Убийства

Мужчины

0

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама