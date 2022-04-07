Двое молодых людей разбили окно в автобусе и обокрали водителя в Ленобласти

Двое молодых людей напали на водителя автобуса в Ленинградской области. Они разбили окно в транспорте и обокрали водителя. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники хотели поехать на автобусе бесплатно. Водитель отказался их везти, в ответ на это они стали кидаться камнями в стекла. Еще чуть позже водитель понял, что его обокрали.

Молодые люди задержаны. Выяснилось, что одному из них еще нет 18 лет. Заведено уголовное дело по статье «Вандализм».