Криминал 31 марта 2023, 16:29 Двое молодых людей из Самарской области до смерти избили женщину за ее связь с отчимом одного из них

Читать 360tv в

Двое молодых людей 19 и 22 лет до смерти избили знакомую женщину. Причиной убийства послужило то, что пострадавшая состояла в отношениях с отчимом одного из них. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленники пришли в гости к женщине. В какой-то момент они начали избивать ее по голове и телу. Женщина получила серьезные травмы, врачам ее спасти не удалось.

Реклама

На суде 19-летний злоумышленник отказался признавать свою вину. Его приговорили к заключению сроком на 8,5 года. Второй нападавший сознался в содеянном. Он получил пять лет колонии строгого режима.