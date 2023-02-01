Криминал 01 февраля 2023, 18:29 Двое местных жителей насмерть забили мужчину в Тюменской области

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Двух ранее судимых местных жителей заключили под стражу за жестокое избиение мужчины в селе Аромашево в Тюменской области. От полученных травм потерпевший скончался, сообщило Ura.ru.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки вместе со своим приятелем, после чего между ними возник конфликт. В результате ссоры обвиняемые начали наносить мужчине множественные удары по телу палками и табуретом.

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Отмечается, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.