Двое курганцев выдавали фиктивные сертификаты по русскому языку для иностранцев

Задержаны двое жителей Кургана, который выдавали мигрантам, не имеющим нужного уровня знаний, сертификаты по русскому языку. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Экзаменуемым заранее выдавали все ответы, которые им оставалось только выучить. При этом на самом деле русского языка они не знали. После этого курганцы отправляли их ответы в вузы, чтобы получить государственные сертификаты.