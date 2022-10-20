Двое краснодарцев сядут на 7,5 года за разбойное нападение на семью с ребенком | 360°

Криминал 20 октября 2022, 17:44 Двое краснодарцев сядут на 7,5 года за разбойное нападение на семью с ребенком

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Суд приговорил двоих мужчин к 7,5 года тюрьмы. Они с двумя подельниками напали на семью в Краснодаре, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.

По данным следствия, мужчины выследили одного из потерпевших в подъезде. Затем вломились к нему в квартиру, где также находилась его сестра с ребенком.

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Злоумышленники стали требовать у хозяев 300 тысяч рублей, угрожая отверткой. Не получив денег, они ранили мужчину, а затем похитили из квартиры два телефона и другие ценности.

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Двое преступников получили по 7,5 года тюрьмы. Еще двое сейчас в розыске.