Двое краснодарцев сядут на 7,5 года за разбойное нападение на семью с ребенком | 360°

20 октября 2022, 17:44
Двое краснодарцев сядут на 7,5 года за разбойное нападение на семью с ребенком
Суд приговорил двоих мужчин к 7,5 года тюрьмы. Они с двумя подельниками напали на семью в Краснодаре, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.
По данным следствия, мужчины выследили одного из потерпевших в подъезде. Затем вломились к нему в квартиру, где также находилась его сестра с ребенком.
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Злоумышленники стали требовать у хозяев 300 тысяч рублей, угрожая отверткой. Не получив денег, они ранили мужчину, а затем похитили из квартиры два телефона и другие ценности.
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Двое преступников получили по 7,5 года тюрьмы. Еще двое сейчас в розыске.
Ограбления
Мужчины
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