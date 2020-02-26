Двое казанских полицейских отправятся в колонию за мошенничество и коррупцию

Бывший заместитель начальника отдела БОП МВД Евгений Рафиков намеревался обманным путем завладеть денежными средствами подозреваемых «обнальщиков». Сотрудник воспользовался тем, что знал о предстоящем прекращении дела. Он потребовал от подозреваемых 100 тысяч долларов.

Бывший руководитель отдела уголовного розыска Роман Пахомов не знал об афере и был уверен, что участвует в передаче взятки. Ему обещали вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщил «ФедералПресс», обоих подсудимых признали виновными. Следствие требовало семь лет заключения для каждого фигуранта, однако суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы.