Двое казанских полицейских отправятся в колонию за мошенничество и коррупцию
Приволжский суд Казани вынес приговор двум бывшим полицейским. Каждый из них получил по три года колонии, сообщил сайт «Реальное время».
Бывший заместитель начальника отдела БОП МВД Евгений Рафиков намеревался обманным путем завладеть денежными средствами подозреваемых «обнальщиков». Сотрудник воспользовался тем, что знал о предстоящем прекращении дела. Он потребовал от подозреваемых 100 тысяч долларов.
Бывший руководитель отдела уголовного розыска Роман Пахомов не знал об афере и был уверен, что участвует в передаче взятки. Ему обещали вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.
Как сообщил «ФедералПресс», обоих подсудимых признали виновными. Следствие требовало семь лет заключения для каждого фигуранта, однако суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы.