Криминал 20 ноября 2023, 22:42 Двое иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани МВД: двое из троих иностранцев рассказали о сбыте наркотиков в Астрахани Pixabay

Читать 360tv в

Двое из троих задержанных иностранцев, которых подозревают в продаже наркотиков в Астрахани, признались в совершении преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

Один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии. Он жил в Москве, работал на стройке. Потом мужчина поехал на Ставрополье, где получил наркотики для сбыта. Свой поступок он объяснил нехваткой денег.

Реклама

«Потом приехали в Астрахань, чтобы товар закладывать», — сказал он.

По словам другого задержанного, он приехал с друзьями в Астрахань уже с наркотиками, которые лежали в коробке. Подозреваемый также добавил, что сразу сбыл все запрещенные вещества.

По данным регионального Минздрава, в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские задержали трех иностранцев, которые могут иметь отношение к массовому отравлению наркотиками, в Ставропольском крае.