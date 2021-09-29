Двое грабителей задержаны в Петербурге после объявления плана «Перехват»

Трое мужчин ограбили магазин в Санкт-Петербурге. Позже двоих из них задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Преступники скрылись с места происшествия на машине. Полицейским пришлось объявить план «Перехват», чтобы задержать их. Позже это увенчалось успехом, мужчин задержали и передали следственно-оперативной группе регионального ГУ МВД. Подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям,