Криминал 03 августа 2023, 17:39 Двое детей из Москвы отдали мошеннику около миллиона рублей Baza: двое детей из Москвы отдали мошеннику почти миллион рублей из сбережений родителей © iStock.com / artoleshko

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Мошенник в Москве смог выманить у двоих детей почти миллион рублей из сбережений родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, родители оставили девятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку одних на полтора часа. В это время на городской телефон позвонил злоумышленник и рассказал детям, что их бабушка попала в больницу и ей срочно нужны деньги.

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Школьники нашли в квартире 950 тысяч рублей и отдали пришедшему к ним домой мужчине. Приметы преступника они не запомнили.

По информации Telegram-канала, найти злоумышленника не удалось, хотя служебная собака сначала даже взяла его след.

Ранее телефонный мошенник похитил у московского предпринимателя свыше шести миллионов рублей.