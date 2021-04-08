Двое детей и трое взрослых погибли во время стрельбы в Южной Каролине

Пять человек, в числе которых двое несовершеннолетних, умерли при перестрелке в штате Южная Каролина, расказали полицейские округа Йорк. Стрельбу заметили накануне вечером. От выстрелов погибли местный врач, его супруга и их малолетние внуки — мальчик и девочка, рассказали РИА «Новости».

Помимо этого, лишился жизни мужчина, который был их домработником. Еще одного человека с серьзными ранениями доставили в больницу.

Полицейские на протяжении нескольких часов искали подозреваемого: они разыскивали чернокожего мужчину в однотонной черной толстовке и в штанах цвета хаки. Неизвестно, выжил ли подозреваемый при задержании, добавил «Взгляд».