Криминал 10 августа 2023, 16:46 Двое «черных риелторов» из Петербурга стали фигурантами уголовного дела

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Полиция Санкт‑Петербурга возбудила уголовные дела против двоих «черных риелторов», которые заставляли людей продавать свои доли в квартирах. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Деятельность риелторов пресекли еще в сентябре 2022 года. Злоумышленниками оказались два брата из Архангельской области 35 и 40 лет. Также с ними в ОПГ состояли 41-летний житель Санкт‑Петербурга и еще пять человек.

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Члены группировки предлагали помощь людям, у которых возникали споры с родственниками по разделу недвижимости. Они выкупали доли в жилье по заниженной цене из-за обременения.