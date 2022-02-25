Двое человек задержаны с крупной партией наркотиков в Салехарде

Крупную партию наркотиков изъяли у двух человек в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Задержаны мужчина из Нового Уренгоя и женщина из Омска. У них с собой оказалось 55 граммов наркотиков. В Салехарде они планировали заняться сбытом запрещенных веществ.

Оба задержаны, заведено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков».

Ранее злоумышленника, который перевозил наркотики на своей машине, задержали в Кировском районе Ленобласти.