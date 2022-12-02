Криминал 02 декабря 2022, 18:49 Двое человек ограбили таксиста в Ленинградской области

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Двое человек ограбили таксиста в поселке имени Морозова Ленинградской области. Злоумышленники отказались платить за проезд и отняли у водителя документы и деньги. Об этом сообщил Piter.TV.

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Ситуация произошла в ночь на понедельник, 28 ноября. Пострадавший 25-летний гражданин Киргизии обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что получил заказ от двух неизвестных на улице Дыбенко. Он довез злоумышленников до Пионерской улицы в поселке имени Морозова. На месте они отказались платить, а после избили таксиста, распылили в его сторону аэрозольный баллончик и ограбили мужчину. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.